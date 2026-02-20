Interpipe Türkiye’ye yüksek hızlı trenler için tekerlek tedarik etti

Ukraynalı çelik boru ve demir yolu tekerleği üreticisi Interpipe, demir yolu ürünleri markası KLW aracılığıyla Türkiye’deki yüksek hızlı yolcu trenleri için tekerlek tedarik ettiğini açıkladı.

Şirket, saatte 250 km hıza kadar çalışan HT 65000 yolcu trenleri için ER8 kategori 1 çeliğinden üretilmiş 850 mm çapında demir yolu tekerlekleri tedarik etti. Söz konusu trenler, Türkiye’nin batı ve doğu bölgelerini birbirine bağlayan YHT hatlarında hizmet veriyor.

Projede temel teknik gerekliliklerden biri, sıkı kalite standartları ve üretim şartlarını karşılamak amacıyla tekerlek çemberinde hassas sertlik aralığının korunması oldu.

Şirket, yolcu taşımacılığında kullanılan tekerleklerin üretiminin yük vagonlarına kıyasla daha yüksek teknolojik gereklilikler içerdiğini ve her demir yolu işletmecisinin farklı standartlar ile sertifikasyon prosedürleri uyguladığını vurguladı.

Yolcu tekerleği segmentinde büyüme hedefi

KLW, uzun süredir Türkiye demir yolu pazarına tekerlek tedarik ettiğini ve yerel teknik gerekliliklere hâkim olduğunu belirtti. YHT hattına yapılan teslimatların Türkiye ve bölgedeki yüksek hızlı tren segmentinde konumunu güçlendirme açısından stratejik bir adım olduğu ifade edildi.