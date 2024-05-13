Ukraynalı Sukha Balka yeni demir cevheri bloğunda faaliyetlere başladı

Pazartesi, 13 Mayıs 2024 11:04:57 (GMT+3) | İstanbul

Ukraynalı DCH Group’a ait demir cevheri madenciliği ve işleme tesisi Sukha Balka, Yuvileyna demir cevheri madeninde yeni bir blok devreye aldığını duyurdu.

Rezervleri 60.000 mt seviyesinde yer alan yeni blokta %58’den yüksek tenörlü demir cevheri bulunduğu ve bloğun şirketin dört-beş ay boyunca kesintisiz faaliyet göstermesine yardımcı olacağı belirtildi.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Sukha Balka, bu yıl ticari demir cevheri üretimini onarım ve yenileme çalışmaları aracılığıyla artırmayı planladığını açıklamıştı.