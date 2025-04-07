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Ferrexpo Ukrayna’nın işgalinden bu yana rekor çeyreklik üretim gerçekleştirdi

Pazartesi, 07 Nisan 2025 15:18:20 (GMT+3)   |   İstanbul

Ukrayna'da demir cevheri varlıkları bulunan İsviçre merkezli madenci Ferrexpo, bu yılın birinci çeyreğine ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Birinci çeyrekte Ferrexpo’nun demir cevheri üretimi yıllık %3,4 ve çeyreklik bazda %20,1 artışla 2,12 milyon mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu üretimle şirket, Ukrayna’nın Rusya tarafından işgal edilmesinden bu yana kaydedilen en iyi çeyreklik üretim sonucunu elde etmiş oldu.

Aynı dönemde şirketin pelet üretimi, çeyreklik bazda %10,3 ve yıllık %25,7 düşüşle 1,34 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Şirketin %65 tenörlü demir cevherinden pelet üretimi ise yıllık %36,2 ve bir önceki çeyreğe kıyasla %8,2 düşüşle 1,1 milyon mt oldu.

Açıklamaya göre söz konusu çeyrekte şirket dört peletleme hattından yalnızca ikisinde faaliyet göstermişti ve yakın zamanda KDV iadelerinin askıya alınmasıyla birlikte şirketin faaliyetleri bir pelet hattıyla sınırlı kaldı.


Etiketler: Demir Cevheri Pelet Hammaddeler Ukrayna BDT Madencilik Üretim Ferrexpo 

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