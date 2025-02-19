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Metinvest ürün kalitesini artırmak ve enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için yatırım yapacak

Çarşamba, 19 Şubat 2025 14:13:39 (GMT+3)   |   İstanbul

Ukraynalı madenci ve çelik üreticisi Metinvest, Kryvyi Rih şehrindeki madencilik ve işleme tesislerine bu yıl 5,7 milyar UAH (136,81 milyon $) bütçe ayıracağını duyurdu.

Söz konusu bütçenin en az 1 milyar UAH’si (24 milyon $) ekipmanların ve tesislerin onarımı, üretim süreçlerinde istikrarın sağlanması, rekabet gücünün korunması için ürün kalitesinin iyileştirilmesi ve demir cevheri üretim maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla kullanılacak.

Öte yandan Metinvest, bu yıl enerjide dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla 1,3 milyar UAH (31,20 milyon $) yatırım yapacak. Bu doğrultuda şirket, yaklaşık 20 MW kapasiteli doğal gaz yakıtlı enerji santralleri ve 23 MW kapasiteli güneş enerjisi santrali kuracak.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Ukrayna BDT Madencilik Yatırım Metinvest 

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