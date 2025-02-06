Ferrexpo’ya yasa dışı madencilik suçlamasıyla dava açıldı

İsviçre merkezli madenci Ferrexpo, Ukrayna’daki bağlı kuruluşu Ferrexpo Poltava Mining’e (FPM) kamu davası açıldığını duyurdu.

FPM başlangıçta pelet üretiminden kaynaklı atık ürünlerin yasa dışı satışıyla suçlanmıştı. Ancak daha sonrasında şirkete yönelik suçlamalara, demir cevheri dışındaki diğer madenlerin yasa dışı şekilde çıkarılması ve satılması suretiyle çevreye zarar verme eklendi. Bu iddialar doğrultusunda FPM’e 157 milyar UAH’lik (3,77 milyar $) tazminat istemiyle kamu davası açıldı.

Ancak Ferrexpo bu iddiaları reddetti. Demir cevherini madencilik ruhsatına uygun şekilde çıkardığını ve pelet üretiminde kullandığını vurguladı. Bu süreçlerden kaynaklı atıkların en iyi madencilik uygulamaları ve çevre standartları gereği depolandığını ifade etti.

Öte yandan şirket, faaliyetlerinin davadan etkilenmediğini ve konuya ilişkin gelişmeleri paylaşacağını bildirdi.