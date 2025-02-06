 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Ferrexpo’ya...

Ferrexpo’ya yasa dışı madencilik suçlamasıyla dava açıldı

Perşembe, 06 Şubat 2025 11:40:58 (GMT+3)   |   İstanbul

İsviçre merkezli madenci Ferrexpo, Ukrayna’daki bağlı kuruluşu Ferrexpo Poltava Mining’e (FPM) kamu davası açıldığını duyurdu.

FPM başlangıçta pelet üretiminden kaynaklı atık ürünlerin yasa dışı satışıyla suçlanmıştı. Ancak daha sonrasında şirkete yönelik suçlamalara, demir cevheri dışındaki diğer madenlerin yasa dışı şekilde çıkarılması ve satılması suretiyle çevreye zarar verme eklendi. Bu iddialar doğrultusunda FPM’e 157 milyar UAH’lik (3,77 milyar $) tazminat istemiyle kamu davası açıldı.

Ancak Ferrexpo bu iddiaları reddetti. Demir cevherini madencilik ruhsatına uygun şekilde çıkardığını ve pelet üretiminde kullandığını vurguladı. Bu süreçlerden kaynaklı atıkların en iyi madencilik uygulamaları ve çevre standartları gereği depolandığını ifade etti.

Öte yandan şirket, faaliyetlerinin davadan etkilenmediğini ve konuya ilişkin gelişmeleri paylaşacağını bildirdi.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Ukrayna BDT Madencilik Ferrexpo 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de ithal demir cevheri fiyatları tatil sonrasında bir miktar arttı

06 Şub | Hurda ve Hammadde

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 6 Şubat 2025

06 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

Simandou demir cevheri projesinin ikinci yılında tam kapasiteye ulaşması bekleniyor

06 Şub | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları Çin’deki tatil sonrasında yatay

06 Şub | Hurda ve Hammadde

Çin çelik piyasası tatil dönüşü beklentilerin altında kaldı, hammadde fiyatları aşağı yönlü ya da yatay

05 Şub | Hurda ve Hammadde

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 5 Şubat 2025

05 Şub | Hurda ve Hammadde

Hindistan’ın demir cevheri üretimi Nisan-Aralık döneminde %2,5 arttı

05 Şub | Çelik Haberler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 5 Şubat 2025

05 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

NMDC Limited’in demir cevheri üretimi Ocak’ta %12 artarken, satışları %2 azaldı

03 Şub | Çelik Haberler

Vale 2024 yılı için demir cevheri üretim hedefini geçti

30 Oca | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis