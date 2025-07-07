Ferrexpo’nun demir cevheri üretimi 2025’in ikinci çeyreğinde sertçe düştü

İsviçre merkezli olan ve Ukrayna'da demir cevheri varlıkları bulunan madenci Ferrexpo bu yılın ikinci çeyreği ve ilk yarısına ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

İkinci çeyrekte Ferrexpo’nun demir cevheri üretimi yıllık %24,2 ve çeyreklik bazda %40,4 düşüşle 1,27 milyon mt seviyesinde yer alırken, şirketin pelet üretimi bir önceki çeyreğe kıyasla %39 ve yıllık %44,6 düşüşle 821.882 milyon mt oldu.

Yılın ilk yarısında şirketin demir cevheri üretimi yıllık %9 düşüşle 3,93 milyon mt, pelet üretimi ise yıllık %34,2 düşüşle 2,17 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Şirketin yayımladığı rapora göre KDV iadelerinin durdurulması dolayısıyla üreticinin finansal likiditesi azaldı ve bu nedenle peletleme hatları ikiden bire düşürülüp yüksek kaliteli konsantre demir cevheri üretimi azaldı. Bu sebeple bahsi geçen dönemde şirketin üretim tonajı çeyreklik ve yıllık bazda düşüş kaydetti.