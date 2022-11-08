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Ukraynalı KZhRK’nın demir cevheri üretimi Ocak-Ekim döneminde %26,8 azaldı

Salı, 08 Kasım 2022 11:30:36 (GMT+3)   |   İstanbul
       

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Ukraynalı demir cevheri üreticisi Kryviy Rih Iron Ore Industrial Complex (KZhRK) bu yılın Ocak-Ekim döneminde yıllık %26,8 düşüşle 2,65 milyon mt ticari demir cevheri çıkardı.

KZhRK yalnızca Ekim ayında 30.000 mt’u Ternivska, 40.000 mt’u Kozatska, 40.000 mt’u Pokrovska ve 40.000 mt’u Kryvorizka madenlerinden çıkarılan demir cevheri olmak üzere toplam 150.000 mt sinter üretti. Ekim ayı üretimi geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %47,7 düşüş göstermiş olsa da şirketin başlangıçtaki hedefiyle aynı seviyede yer aldı.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Ukrayna BDT Üretim 

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