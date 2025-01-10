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Ferrexpo’nun demir cevheri ve pelet üretimi 2024’te arttı

Cuma, 10 Ocak 2025 14:48:49 (GMT+3)   |   İstanbul

İsviçre merkezli olan ve Ukrayna'da demir cevheri varlıkları bulunan madenci Ferrexpo 2024 yılının dördüncü çeyreği ve tamamına ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Dördüncü çeyrekte Ferrexpo’nun demir cevheri üretimi çeyreklik bazda %26,9 artışla 1,77 milyon mt seviyesinde yer alırken, şirketin toplam pelet üretimi bir önceki çeyreğe kıyasla %18,4 artışla 1,5 milyon mt oldu. Buna ek olarak şirketin %65 tenörlü birinci kalite pelet üretimi üçüncü çeyreğe kıyasla %27,5 artışla 1,2 milyon mt olarak kaydedildi.

Yılın tamamında şirketin demir cevheri üretimi yıllık %65,9 artışla 6,89 milyon mt, toplam pelet üretimi ise yıllık %57,8 artışla 6,07 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Buna ek olarak şirketin doğrudan indirgenmiş pelet üretimi 489.720 mt olarak rekor seviyeye ulaştı. Ferrexpo’nun üretiminde kaydedilen artış, şirketin Karadeniz limanlarına yeniden erişim sağlaması ve MENA bölgesi ile Asya’ya ihracat satışlarına yeniden başlamasını yansıtıyor.

Dördüncü çeyrekte şirket, enerji şebekesindeki kesintilere rağmen yüksek kaliteli pelet ve konsantre üretimine odaklanarak dört peletleme tesisinden ikisiyle faaliyet gösterdi.


Etiketler: Demir Cevheri Pelet Hammaddeler Ukrayna BDT Üretim Ferrexpo 

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