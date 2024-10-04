Ukraynalı Interpipe’ın üretimi ve satışları yılın ilk yarısında artış kaydetti

Ukrayna merkezli çelik boru ve demir yolu tekerleği üreticisi Interpipe, bu yılın ilk yarısına ilişkin üretim ve satış sonuçlarını açıkladı.

Şirketin ham çelik üretimi yılın ilk altı ayında yıllık %24,4 artışla 428.000 mt seviyesinde kaydedilirken boru üretimi satış tonajlarının yükselmesine bağlı olarak %23,4 artışla 258.000 mt, demir yolu ürünleri üretimi ise %19,1 artışla 56.000 mt seviyelerine yükseldi.

Yılın ikinci çeyreğinde ise üretimin tüm segmentlerde önceki çeyreğe kıyasla artış kaydettiği gözlendi. Şirketin ham çelik, boru ve demir yolu ürünü üretimi sırasıyla %35,2, %18,6, ve %3,6 artışla 246.000 mt, 140.000 mt ve 29.000 mt oldu.

Öte yandan şirket yılın ilk yarısında yıllık %32,8 artışla 336.000 mt ham çelik satışı gerçekleştirirken demir yolu ürünü ve boru satışları sırasıyla %28,9 ve %35,4 artışla 58.000 mt ve 264.000 mt seviyelerinde kaydedildi.