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Ukraynalı Interpipe’ın üretimi ve satışları yılın ilk yarısında artış kaydetti

Cuma, 04 Ekim 2024 12:47:32 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukrayna merkezli çelik boru ve demir yolu tekerleği üreticisi Interpipe, bu yılın ilk yarısına ilişkin üretim ve satış sonuçlarını açıkladı.

Şirketin ham çelik üretimi yılın ilk altı ayında yıllık %24,4 artışla 428.000 mt seviyesinde kaydedilirken boru üretimi satış tonajlarının yükselmesine bağlı olarak %23,4 artışla 258.000 mt, demir yolu ürünleri üretimi ise %19,1 artışla 56.000 mt seviyelerine yükseldi.

Yılın ikinci çeyreğinde ise üretimin tüm segmentlerde önceki çeyreğe kıyasla artış kaydettiği gözlendi. Şirketin ham çelik, boru ve demir yolu ürünü üretimi sırasıyla %35,2, %18,6, ve %3,6 artışla 246.000 mt, 140.000 mt ve 29.000 mt oldu.

Öte yandan şirket yılın ilk yarısında yıllık %32,8 artışla 336.000 mt ham çelik satışı gerçekleştirirken demir yolu ürünü ve boru satışları sırasıyla %28,9 ve %35,4 artışla 58.000 mt ve 264.000 mt seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: Boru Borular Ukrayna BDT Çelik Üretimi Interpipe 

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