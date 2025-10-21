Interpipe’ın boru üretimi 2025’in ilk çeyreğinde değişmedi

Ukrayna merkezli çelik boru ve demir yolu tekerleği üreticisi Interpipe, bu yılın ikinci çeyreğine ve ilk yarısına ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin kütük üretimi, 2024 yılının ikinci çeyreğinde kaydedilen 218.000 mt’a kıyasla 133.000 mt seviyesinde yer alırken, boru üretimi yıllık bazda değişmeyerek 140.000 mt seviyesinde yatay seyretti. Ayrıca Interpipe’ın demir yolu ürünleri üretimi, geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğinde kaydedilen 29.000 mt’a kıyasla %6,9 düşerek 27.000 mt seviyesine geriledi.

Bu yılın ilk yarısında şirketin kütük üretimi, 2024 yılının aynı döneminde kaydedilen 428.000 mt’a kıyasla 352.000 mt seviyesinde yer alırken, boru üretimi yıllık %7,8 artarak 278.000 mt seviyesine çıktı. Interpipe’ın demir yolu ürünleri üretimi söz konusu dönemde yıllık %3,6 düşerek 54.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Haziran döneminde şirket yıllık %33 düşüşle 10.000 mt kütük satışı gerçekleştirirken, demir yolu ürünleri ve boru satışları sırasıyla yıllık %5,2 düşüşle ve %14,4 artışla 55.000 mt ve 302.000 mt seviyelerinde yer aldı.