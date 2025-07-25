Ukraynalı Interpipe Alpler’deki Titlis gözlem kulesinin yeniden inşası için çelik boru tedarik etti

Ukrayna merkezli çelik boru ve demir yolu tekerleği üreticisi Interpipe, Avrupa’nın en iddialı mühendislik projelerinden biri olan İsviçre, Engelberg’de bulunan Titlis kayak merkezindeki Titlis gözlem kulesinin yeniden inşasında önemli bir rol oynadığını açıkladı. Şirket bu karmaşık inşaat için yapısal bütünlüğü ve aşırı hava koşullarına dayanıklılığıyla bilinen S355J2H kalite çelikten dikişsiz boru tedarik etti.

3.000 metre yükseklikte bulunan kule, 2026 yılına kadar modern bir turistik merkez haline gelmek için dönüşüm geçiriyor.

Avrupa Pazarı Boru Satış Müdürü Marcel Schmitz, “Son birkaç yıldır çok sayıda inşaat projesine boru tedarik ettik. Ancak bu proje kesinlikle en önemlilerinden biri. Interpipe’ın yüksek kaliteli çeliği, yapının bütünlüğünü ve sağlamlığını, yani dağ koşullarında maksimum güvenliği sağlayacak,” şeklinde yorum yaptı.