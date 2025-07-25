 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Ukraynalı...

Ukraynalı Interpipe Alpler’deki Titlis gözlem kulesinin yeniden inşası için çelik boru tedarik etti

Cuma, 25 Temmuz 2025 11:06:23 (GMT+3)   |   İstanbul

Ukrayna merkezli çelik boru ve demir yolu tekerleği üreticisi Interpipe, Avrupa’nın en iddialı mühendislik projelerinden biri olan İsviçre, Engelberg’de bulunan Titlis kayak merkezindeki Titlis gözlem kulesinin yeniden inşasında önemli bir rol oynadığını açıkladı. Şirket bu karmaşık inşaat için yapısal bütünlüğü ve aşırı hava koşullarına dayanıklılığıyla bilinen S355J2H kalite çelikten dikişsiz boru tedarik etti.

3.000 metre yükseklikte bulunan kule, 2026 yılına kadar modern bir turistik merkez haline gelmek için dönüşüm geçiriyor.

Avrupa Pazarı Boru Satış Müdürü Marcel Schmitz, “Son birkaç yıldır çok sayıda inşaat projesine boru tedarik ettik. Ancak bu proje kesinlikle en önemlilerinden biri. Interpipe’ın yüksek kaliteli çeliği, yapının bütünlüğünü ve sağlamlığını, yani dağ koşullarında maksimum güvenliği sağlayacak,” şeklinde yorum yaptı.


Etiketler: Boru Borular Ukrayna BDT Çelik Üretimi Interpipe 

Benzer Haber ve Analizler

Vallourec’in net kârı ve satış geliri yılın ikinci çeyreğinde düştü, yılın ikinci yarısından beklentiler toparlanma ...

25 Tem | Çelik Haberler

ABD Meksika’dan ithal kalın etli etli dikdörtgen boru için nihai antidamping marjları belirledi

25 Tem | Çelik Haberler

Corinth Pipeworks Yunanistan-Kuzey Makedonya doğal gaz hattına boru tedarik edecek

24 Tem | Çelik Haberler

Çin’de yerel çelik boru fiyatları yukarı yönlü seyrini sürdürdü

24 Tem | Boru

Çin çıkışlı çelik boru fiyatları artış kaydetti

23 Tem | Boru

AB’nin Türkiye’ye ayırdığı sıcak rulo sac kotasının yarısı ilk ayda doldu

23 Tem | Çelik Haberler

Tenaris Surinam’ın ilk açık deniz petrol projesine boru tedarik edecek

23 Tem | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi 2025’in Haziran ayında %4,4 düşüş kaydetti

23 Tem | Çelik Haberler

AB’nin enerji dönüşüm projesine Erciyas’tan hidrojen boru hattı tedariki

23 Tem | Çelik Haberler

ABD’nin OCTG boru ithalatı 2025’in Mayıs ayında %5,8 yükseldi

23 Tem | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis