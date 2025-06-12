Interpipe Türkiye’deki açık deniz doğal gaz projesine boru tedarik etti

Ukrayna merkezli çelik boru ve demir yolu tekerleği üreticisi Interpipe, Türk bir müşterisine ilk kez açık deniz projesinde kullanılmak üzere boru üretimi ve tedariki gerçekleştirdiğini duyurdu.

Müşterinin ihtiyaçlarına uygun olarak yüksek gaz sızdırmazlığı sağlayan ve şirketin kendi geliştirdiği yüksek kalite UPJ-M bağlantısı bulunan muhafaza boruları, Karadeniz’deki Güney Akçakoca doğal gaz projesi kapsamında deniz altına döşendi.

Interpipe, deniz altı projeleri için ilk kez çelik boru üretimi gerçekleştirmiş olmasına rağmen boruların başarılı ve kullanımda olduğunu ifade etti. Ayrıca bu projenin gelecekte benzer projelerin önünü açmasını beklediğini ekledi.