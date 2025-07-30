Ukraynalı çelik ihracatçıları küresel pazara açılmak için 22 milyon $’lık yatırım planlıyor

Ukraynalı çelik üreticileri, üretim hatlarını modernize etmek ve küresel pazarlara yönelik ihracatı artırmak amacıyla toplamda 22 milyon $'ın üzerinde stratejik yatırım yapmayı planlıyor. Yerel basında yer alan haberlere göre bu projeler Ukrayna çelik sektörünü enerji, hidrojen, uzay havacılığı ve altyapı gibi yüksek hızda büyüme gösteren sektörlere tedarik sağlayan önemli bir aktör haline getirmeyi hedefliyor.

Centravis paslanmaz çelik üretimi için 14,5 milyon $’lık yatırım yapacak

Bu şirketlerden biri olan Ukrayna merkezli dikişsiz paslanmaz çelik boru üreticisi Centravis, üretim tesislerini modernize etmek ve imalat kapasitesini artırmak için iki yıllık bir yatırım planı açıkladı. Toplam 14,5 milyon $ tutarındaki yatırım stratejisi kapsamında iki ayrı proje bulunuyor.

İlk proje kapsamında karbon yakalama ile petrol ve gaz çıkarma uygulamalarında kullanılacak borular, bağlantı elemanları ve muhafaza boruları üretimini mümkün kılacak yeni ekipman alımı için 11 milyon $’lık yatırım yapılacak. Centravis, bu proje için 10 milyon $ dış finansman arıyor.

İkinci proje ise 4 milimetre çapında ultra ince dikişsiz paslanmaz çelik boruların üretimine odaklanıyor. Bu üretim için 3,5 milyon $ bütçe ayrıldı ve 3 milyon $’lık finansman dış kaynaklardan sağlanmak isteniyor. Genişleme çalışmalarında hidrojen, yarı iletken, tıbbi ve uzay havacılığı sektörlerine hizmet edecek ekipmanlar tedarik edilecek.

Her iki proje de ABD, Avrupa, Asya ve Orta Doğu pazarlarına ihracat amacıyla yürütülecek.

Dniprometyz-TAS 4 milyon $’lık galvanizleme hattı kuracak

Diğer yandan Ukrayna'nın en büyük tel ve panel çit üreticisi Dniprometyz-TAS önümüzdeki üç yıl içinde çelik tel için yeni bir galvanizleme hattı kurmayı planlıyor. 2 milyon $’ı dış finansmanla karşılanacak 4 milyon $’lık yeni tesisin yıllık üretim kapasitesi 24.000 mt olacak. Galvanizli tel ürünleri ise Avrupa, Kuzey Amerika ve Orta Doğu pazarlarına sunulacak.