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Ukraynalı Interpipe altyapı ve enerji projeleri için yeni tip boru üretimine başladı

Çarşamba, 07 Mayıs 2025 11:31:30 (GMT+3)   |   İstanbul

Ukraynalı çelik boru ve demir yolu tekerleği üreticisi Interpipe, makine mühendisliği ve inşaat projelerinde kullanılmak üzere 3 tondan fazla ağırlığa ve 7 metreye kadar uzunluğa sahip ekstra ağır boruların üretimini gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu yeni tip ürün, şirketin Avrupa pazarındaki varlığını önemli ölçüde güçlendirecek.

Açıklamaya göre yeni ürün, 50-60 mm kalınlığında duvarlara, 5 metreye kadar uzunluğa ve yaklaşık 2 ton ağırlığa sahip standart bir boruya kıyasla üçte bir oranında daha ağır.

Şirket, maden tavanı destekleyici yapılarda kullanılan hidrolik silindirlerin üretimi için söz konusu yeni ürünü bir müşteriye tedarik etti.


Etiketler: Boru Borular Ukrayna BDT Çelik Üretimi 

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