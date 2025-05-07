Ukraynalı Interpipe altyapı ve enerji projeleri için yeni tip boru üretimine başladı

Ukraynalı çelik boru ve demir yolu tekerleği üreticisi Interpipe, makine mühendisliği ve inşaat projelerinde kullanılmak üzere 3 tondan fazla ağırlığa ve 7 metreye kadar uzunluğa sahip ekstra ağır boruların üretimini gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu yeni tip ürün, şirketin Avrupa pazarındaki varlığını önemli ölçüde güçlendirecek.

Açıklamaya göre yeni ürün, 50-60 mm kalınlığında duvarlara, 5 metreye kadar uzunluğa ve yaklaşık 2 ton ağırlığa sahip standart bir boruya kıyasla üçte bir oranında daha ağır.

Şirket, maden tavanı destekleyici yapılarda kullanılan hidrolik silindirlerin üretimi için söz konusu yeni ürünü bir müşteriye tedarik etti.