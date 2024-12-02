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Interpipe yerel altyapı projelerine boru tedarik etti

Pazartesi, 02 Aralık 2024 14:22:00 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukrayna merkezli çelik boru ve demir yolu tekerleği üreticisi Interpipe, yerel altyapı sektörüne boru tedarik etmeye başladığını duyurdu. Aldığı sipariş kapsamında ülke genelindeki enerji altyapısı tesislerine yaklaşık 900 mt boru sevk ettiğini ifade etti.

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından desteklenen girişim sayesinde Ukrayna’nın enerji altyapısını onarabileceği ve enerji arzını güvence altına alabileceği dile getirildi.

Ayrıca USAID, Ukrayna merkezli su dağıtım şirketlerinden birine 33 adet yüksek gerilim trafosu tedarik ettiğini ve böylelikle elektrik tedarikinin iyileştirildiğini bildirdi.


Etiketler: Boru Borular Ukrayna BDT Çelik Üretimi Interpipe 

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