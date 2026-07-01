Ukraynalı hurda toplayıcıları hükümete ihracat yasağını kaldırma ve AB’ye 200.000 mt kota uygulama çağrısında bulundu

Ukrayna’daki demirli hurda toplayıcıları mevcut kısıtlamaların geri dönüşüm sektörüne zarar verdiğini, vergi gelirlerini azalttığını ve döviz kazancını sınırladığını belirterek, hükümete ülkenin fiili hurda ihracat yasağını kaldırma ve bunun yerine AB’ye yapılan ihracata yönelik yıllık 200.000 mt kota uygulanması çağrısında bulundu.

Interfax-Ukraine tarafından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ukrayna İkincil Metaller Birliği (UAVtormet) Başkanı Volodymyr Bublei, Ukrayna’nın ham çelik üretiminin Ocak-Mayıs döneminde %6 düşerken, yurt içi hurda tüketiminin %7,6 azalarak 604.000 mt seviyesine gerilediğini söyledi. Bublei, ihracat kısıtlamalarının yurt içi hurda fiyatlarını baskıladığını ve bunun tahmini 60 milyon € döviz geliri kaybına ve daha düşük vergi gelirlerine yol açtığını belirtti.

Bublei’ye göre hurd, yurt içi piyasada yaklaşık 160-165$/mt seviyesinden satılırken, AB’li alıcıların teklifleri yaklaşık 360$/mt seviyesinde bulunuyor. Bublei, ülkenin hurda arz-talep dengesinin hükümet öncülüğünde gözden geçirilmesi çağrısında bulunurken, hurda işlemlerinde KDV’nin artırılması planlarına da karşı çıktı.

Sektör temsilcileri ihracat kısıtlamalarının operasyonel etkilerine de dikkat çekti. Ukrmet-Invest, 150 çalışanını işten çıkardığını ve hurda tedarik hacimlerini önemli ölçüde azalttığını belirtirken, UKRMET söz konusu önlemlerin uygulanmaya başlamasından bu yana iki terminal, bir liman ve 10 toplama sahasını kapattığını bildirdi. Her iki şirket de AB’ye yönelik sevkiyatlar için yıllık 200.000 mt ihracat kotası getirilmesini destekledi.

Ukrayna Ekonomi Bakanlığı’nın yurt dışı sevkiyatlarındaki keskin artışın ardından ihracatı sınırlamak üzere harekete geçmesiyle 1 Ocak 2026’dan itibaren demirli hurda ihracatı için sıfır kota uygulamaya başladı. 2025 yılında ülkenin hurda ihracatı yıllık %45,3 artışla 448.685 mt seviyesine yükselirken, ihracattan 131,9 milyon $ gelir elde edildi. Polonya, Yunanistan ve İtalya başlıca ihracat pazarları olmaya devam etti.