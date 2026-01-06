Ukraynalı çelik üreticileri sanayi güçleneceği için hurda ihracat yasağını destekliyor

Ukrayna Çelik Birliği Ukrmetallurgprom, hükümetin hurda ihracatını geçici olarak kısıtlama kararını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Birlik, söz konusu adımı kararlı ve ekonomik açıdan gerekçelendirilmiş bir hamle olarak nitelendirdi.

Hükümet, ihracat kotasını sıfıra indirdi ve böylelikle hurda ihracatını 2026 yılı boyunca yasakladı. Birliğe göre Ukrayna’nın hurda ihracatı son yıllarda keskin biçimde artarak yerel arz sıkıntısına yol açtı, çelik üreticilerinin hammadde güvenliğini zayıflattı ve metalurji sektöründeki faaliyetlerin istikrarsızlaşmasına yol açtı.

Vergileri atlatmak için ihracat kullanılıyor

Ukrmetallurgprom, AB’ye yapılan hurda ihracatının Ukrayna’nın uyguladığı 180€/mt seviyesindeki ihracat vergisinden kaçınma mekanizmasına dönüştüğünü ifade etti. AB ülkelerine sevk edilen hurdaların daha sonra Türkiye ve Hindistan gibi ülkelere yeniden ihraç edildiğine dikkat çekti.

Birlik, bu uygulama nedeniyle devlet bütçesinde ciddi gelir kayıpları yaşandığını, Ukraynalı çelik üreticilerine yönelik hurda arzının azaldığını ve yabancı rakiplerin stratejik hammaddelerden fayda sağladığını vurguladı.

Katma değer ve vergi gelirleri açısından önem teşkil ediyor

Ukrmetallurgprom Başkanı Oleksandr Kalenkov, alınan kararın ulusal ekonomik çıkarların korunmasına ve sanayinin güçlendirilmesine katkı sağlayacağını dile getirdi.

Kalenkov, hurdanın Ukrayna içinde tutulmasının, yerel çelik üreticilerinin daha yüksek katma değerli ürünler üretmesine, nihai mamul ihracatı yoluyla döviz geliri elde etmesine ve vergi geliri yaratmasına olanak tanıdığının altını çizdi.

Birliğin paylaştığı sektör tahminlerine göre Ukrayna’da bir metrik ton hurdanın çeliğe dönüştürülmesi yaklaşık 14.000-15.000 UAH (331-355$) tutarında vergi geliri sağlarken, hurdanın ihraç edilmesi bir metrik ton başına yaklaşık 100 UAH (2$) gelir getiriyor ve bu gelir çoğu zaman kayıt dışı kanallar üzerinden gerçekleşiyor. Dolayısıyla ihracatın yasaklanmasının ekonomik istikrarın korunması ve yerel sanayi kapasitesinin sürdürülebilirliği açısından kritik olarak değerlendirildi.

Hurdanın ülke içinde tutulması karbonsuzlaşma ve SKDM ile ilişkili

Öte yandan Ukrmetallurgprom, AB’nin 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nı (SKDM) devreye almasının ardından hurdanın düşük emisyonlu çelik üretimi açısından stratejik öneminin arttığına dikkat çekti.

Ukrayna’ya SKDM kapsamında herhangi bir muafiyet tanınmaması nedeniyle hurdanın ülke içinde kullanımının artırılmasının, karbon yoğunluğunun azaltılması, ihracatta rekabetçiliğin korunması ve Ukrayna’nın çelik üretimini AB’nin artan iklim gereklilikleriyle uyumlu hale getirmenin temel araçlarından biri olarak görüldüğü aktarıldı.

Son olarak birlik, hurda ihracatına getirilen kısıtlamanın, yüksek ekonomik ve jeopolitik baskıların yaşandığı bir dönemde Ukrayna’nın metalurji sektörünü güçlendirdiğini, aynı zamanda sanayi direncini, mali istikrarı ve düşük emisyonlu çelik üretimine geçişi desteklediğini kaydetti.