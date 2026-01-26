Ukrayna Demir Yolları 2025’te 60.000 mt hurda sattı

Yerel basında çıkan haberlere göre Ukrayna Demir Yolları (Ukrzaliznytsia) 2025 yılında 60.000 mt hurda metal satışı gerçekleştirerek yaklaşık 400 milyon UAH (9,27 milyon $) gelir elde etti.

Haziran 2025-Ocak 2026 döneminde Ukrzaliznytsia, hurda satışına yönelik 209 ihale düzenledi. Bu ihalelerde 79.600 mt hammadde satılırken, bunun 30.300 mt’luk kısmı alıcılara sevk edildi. Söz konusu satışların ardından demir yolu işletmesinin elinde satışa hazır yaklaşık 91.700 mt hurda bulunduğu belirtildi.

2026 satış planları

Ukrzaliznytsia, 2026 yılında toplam 220.000 mt hurda satmayı planlıyor. Bu arzın önemli bir bölümünün eski yük vagonlarının sökülmesinden elde edilmesi bekleniyor. Yaklaşık 130.000 mt malzemenin bağımsız kesim ve satışa uygun olacağı ifade ediliyor.

Piyasa koşulları

2025’te hurda ihalelerinin yeniden başlatılması, 2023’ün sonlarında yaşanan hukuki anlaşmazlık sonrası yaklaşık 18 aylık bir aranın ardından gerçekleşti. Bu süreç, piyasada hammadde arzının daha da daralmasına yol açmıştı.

Hurda satışları, mali baskıların arttığı bir dönemde demir yolu işletmesi için önemli bir iç gelir kaynağı haline geldi. Bu kapsamda Ukrayna hükümetinin, maaş ödemelerini karşılamak üzere 4,3 milyar UAH’ın üzerinde finansman tahsis etmek zorunda kaldığı da aktarıldı.