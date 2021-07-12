﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Ukraynalı çelik üreticileri hurda ihracatının yasaklanmasını talep ediyor

Pazartesi, 12 Temmuz 2021 16:34:35 (GMT+3)   |   Brescia
       

Reuters’ın haberine göre, Ukraynalı çelik üreticileri, hurda ihracatına 2023 yılına kadar yasak getirilmesi talebinde bulundu.

Hurda fiyatlarında kaydedilen sert yükselişlerin ardından, ülkenin ihracat hacminin artış göstermesi sonucunda yerel üreticiler, hurda sıkıntısıyla karşı karşıya kalmaktan endişe duyuyor.

Ukrayna’nın çelik üretimi bu yılın ilk altı ayında %7,5 artışla 10,86 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Yerel çelik üreticileri birliği, hurda fiyatlarının geçtiğimiz yıl neredeyse ikiye katlanarak 468$/mt seviyesine çıktığını ve %58 ihracat vergisinin yurt dışına yapılan sevkiyatları sınırlandırmaya yetmediğini ifade etti.

Ukraynalı üreticilere göre, ihracatta kaydedilen artış, bu yıl içerisinde 500.000 mt hurda sıkıntısına ve buna bağlı olarak çelik üretiminde %9,5 düşüşe yol açabilir. Birliğin yayımladığı verilere göre, Ukrayna’nın hurda ihracatı bu sene 1,5 milyon mt’u geçebilir.


Etiketler: BDT  hammaddeler  hurda  çelik üretimi  Ukrayna  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

02  Tem

Ukrayna’nın pik demir ve çelik üretimi mali yılın ilk yarısında arttı
28  Haz

Rusya çelik ihracatına yönelik vergiye onay verdi, piyasa kararın ilk etkilerini değerlendiriyor
24  Haz

Metinvest İtalya’da yeni bir haddehane kurabilir
16  Haz

Ukrayna’nın pik demir ihracatı Ocak-Mayıs döneminde %4,1 arttı
16  Haz

ArcelorMittal Kryvyi Rih’in pik demir üretimi Ocak-Mayıs döneminde %10,9 arttı