Ukraynalı çelik üreticileri hurda ihracatının yasaklanmasını talep ediyor

Pazartesi, 12 Temmuz 2021 16:34:35 (GMT+3) | Brescia

Reuters’ın haberine göre, Ukraynalı çelik üreticileri, hurda ihracatına 2023 yılına kadar yasak getirilmesi talebinde bulundu.

Hurda fiyatlarında kaydedilen sert yükselişlerin ardından, ülkenin ihracat hacminin artış göstermesi sonucunda yerel üreticiler, hurda sıkıntısıyla karşı karşıya kalmaktan endişe duyuyor.

Ukrayna’nın çelik üretimi bu yılın ilk altı ayında %7,5 artışla 10,86 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Yerel çelik üreticileri birliği, hurda fiyatlarının geçtiğimiz yıl neredeyse ikiye katlanarak 468$/mt seviyesine çıktığını ve %58 ihracat vergisinin yurt dışına yapılan sevkiyatları sınırlandırmaya yetmediğini ifade etti.

Ukraynalı üreticilere göre, ihracatta kaydedilen artış, bu yıl içerisinde 500.000 mt hurda sıkıntısına ve buna bağlı olarak çelik üretiminde %9,5 düşüşe yol açabilir. Birliğin yayımladığı verilere göre, Ukrayna’nın hurda ihracatı bu sene 1,5 milyon mt’u geçebilir.