Metinvest hurda arzındaki sıkıntıya rağmen 2026’da çelik üretimini artırmayı hedefliyor

Metinvest-Resource CEO’su Ivan Kovalevskyi tarafından yapılan açıklamaya göre Ukraynalı çelik ve madencilik grubu Metinvest, 2026 yılında çelik üretimini yaklaşık 300.000-500.000 mt artırmayı hedefliyor. Üretimde planlanan bu artışın bir kısmının hurda kullanımının artırılmasıyla desteklenmesinin beklendiği, aynı zamanda hurda tedarikinin çoğunlukla Ukrayna iç piyasasından yapılmaya devam edeceği bildirildi.

Kovalevskyi, piyasa koşullarına bağlı olarak hurda ithalatı seçeneğinin değerlendirilebileceğini ancak Metinvest’in çelik varlıklarının ihtiyaçlarının karşılanması için yerel hurda arzının en yüksek düzeyde kullanılmasına öncelik vermeyi sürdüreceğini belirtti.

Hurda piyasasında arzın düşük kalması bekleniyor

Kovalevskyi’ye göre hurda fiyatları, mevsimsel faktörler dahil olmak üzere mevcut piyasa dinamikleri tarafından şekilleniyor ve bu nedenle dalgalı seyrediyor. İleriye dönük olarak hurda arzındaki sıkıntının 2026 yılında devam etmesi bekleniyor.

Metinvest tesislerindeki hurda tüketimi, her tesisin üretim programına göre belirleniyor. Ancak son yıllarda hurda arzının sınırlı olması, üretim planlarının sıklıkla revize edilmesine, üretim hacimlerinin düşürülmesine veya pik demir kullanımında artışa yol açtı. Bu durum aynı zamanda bazı tesislerde teknolojik süreçlerin de aksamasına neden oldu.

İstikrarlı hurda tedarikine odaklanılıyor

Devam eden arz sıkıntısı nedeniyle Metinvest bünyesindeki şirketlerin, daha yüksek miktarda yüksek kalite hurdaya istikrarlı erişim sağlamayı hedeflediği ifade edildi. Bu durumun yalnızca mevcut üretim ihtiyaçlarının karşılanması açısından değil, aynı zamanda yüksek riskli veya fors majör ilan edilen dönemlerde operasyonel sürekliliği güvence altına alacak stok seviyelerinin oluşturulması açısından da kritik görüldüğü dile getirildi.

Hurdanın, Kamet Steel ve Zaporizhstal ortak girişimi dahil olmak üzere Metinvest’in başlıca çelik üretim varlıkları için kritik bir hammadde olmayı sürdürdüğü ve çelik üretimi için gerekli bulunduğu paylaşıldı.

Savaş hurda arzını olumsuz etkiliyor

Kovalevskyi, savaş sebebiyle Ukrayna’daki hurda toplama faaliyetlerinin ciddi biçimde azaldığını vurguladı. Bazı bölgelerin halen hükümet kontrolünde olmadığını ve diğer bölgelerin mayın, patlamamış mühimmat veya devam eden bombardıman nedeniyle hurda toplama faaliyetleri için elverişli olmadığını ifade etti. Buna ek olarak Ukrayna’nın, daha önce yerel hurda arzının önemli bir bölümünü oluşturan yüksek sanayileşmiş bazı bölgelere erişimini kaybettiğini belirtti.

EAF dönüşümü devlet politikasına bağlı

Öte yandan Kovalevskyi, Metinvest’in küresel ve AB’deki karbonsuzlaşma çalışmalarıyla uyumlu şekilde çelik üretim kapasitesini modernize etmeye yönelik stratejik seçenekleri değerlendirdiğini ifade etti. Bu kapsamda öne çıkan en güçlü seçeneklerden birinin, yıllık yaklaşık 3,5-3,8 milyon mt kapasiteli elektrik ark ocağı yatırımlarını içeren kademeli dönüşüm programı olduğunu bildirdi.

Elektrik ark ocaklı üretime geçişin bazik oksijen fırını teknolojisine kıyasla hurda talebini önemli ölçüde artıracağı vurgulandı. Kovalevskyi, hurda ihracatını sınırlayan ve iç piyasada işlenmesine öncelik veren net bir devlet politikası olmadan Ukrayna’da yeni elektrik ark ocağı kapasitesinin hayata geçirilmesinin zor olacağı uyarısında bulundu. Yüksek miktarda hurdanın ihraç edilmesinin, uzun vadeli yatırımları zayıflatabileceği kaydedildi.