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Ukrayna Türkiye ile imzalayacağı serbest ticaret anlaşmasında hurda ihracat vergisini sürdürecek

Çarşamba, 02 Nisan 2025 16:18:58 (GMT+3)   |   İstanbul

Ukrayna Parlamentosu Ekonomik Kalkınma Komitesi Başkan Yardımcısı Dmitry Kisilevsky, Ukrayna Türkiye ile serbest ticaret anlaşması imzalasa dahi hurda ihracatına uygulanan 180€/mt oranındaki verginin devam edeceğini belirtti.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere 2021 yılının sonunda Ukrayna, AB muaf tutulmak üzere hurda ihracatına uyguladığı vergiyi 58€/mt’dan 180€/mt’a yükseltmişti.

Açıklamaya göre 2024 yılında Ukrayna AB’ye yaklaşık 300.000 mt hurda ihraç etti ve bu tonajın önemli bir kısmı Türkiye ile diğer ülkelere vergi ödemeden yönlendirilerek devlet bütçesinde 2 milyar UAH gelir kaybına neden oldu.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Ukrayna BDT Kota ve Vergiler 

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