Ukrayna Türkiye ile imzalayacağı serbest ticaret anlaşmasında hurda ihracat vergisini sürdürecek

Ukrayna Parlamentosu Ekonomik Kalkınma Komitesi Başkan Yardımcısı Dmitry Kisilevsky, Ukrayna Türkiye ile serbest ticaret anlaşması imzalasa dahi hurda ihracatına uygulanan 180€/mt oranındaki verginin devam edeceğini belirtti.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere 2021 yılının sonunda Ukrayna, AB muaf tutulmak üzere hurda ihracatına uyguladığı vergiyi 58€/mt’dan 180€/mt’a yükseltmişti.

Açıklamaya göre 2024 yılında Ukrayna AB’ye yaklaşık 300.000 mt hurda ihraç etti ve bu tonajın önemli bir kısmı Türkiye ile diğer ülkelere vergi ödemeden yönlendirilerek devlet bütçesinde 2 milyar UAH gelir kaybına neden oldu.