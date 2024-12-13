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Ukraynalı DMZ’nin nihai mamul üretimi Ocak-Kasım döneminde %57,3 azaldı

Cuma, 13 Aralık 2024 16:07:55 (GMT+3)   |   İstanbul

Ukrayna merkezli DCH Group’un bağlı kuruluşu uzun mamul ve ray üreticisi Dnipro Metallurgical Plant (DMZ), bu yılın Kasım ayı ve Ocak-Kasım dönemine ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Bir önceki ay nihai mamul üretimi gerçekleştirmeyen şirketin nihai mamul üretimi söz konusu ayda yıllık %12 düşüşle 7.100 mt seviyesinde yer alırken, metalürjik kok üretimi bir önceki aya kıyasla %4,1 düşerek ve yıllık bazda yatay seyrederek 23.500 mt seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan Ocak-Kasım döneminde DMZ’nin nihai mamul üretimi yıllık %57,3 düşüşle 42.900 mt seviyesinde yer alırken, metalürjik kok üretimi de yıllık %1 düşerek 266.100 mt seviyesine geriledi.


Etiketler: Metalürjik Kok Hammaddeler Ukrayna BDT Çelik Üretimi 

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