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Ukraynalı DMZ’nin nihai mamul üretimi Ocak-Ağustos döneminde %54,6 düştü

Cuma, 06 Eylül 2024 14:54:26 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukrayna merkezli DCH Group’un bağlı kuruluşu uzun mamul ve ray üreticisi Dnipro Metallurgical Plant (DMZ), bu yılın Ağustos ayı ve Ocak-Ağustos dönemine ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu ayda şirket, kütük teslimat tarihlerinin değişmesi sebebiyle nihai mamul üretimi gerçekleştirmezken metalürjik kok üretimi aylık %6,7 ve yıllık %5,4 düşüşle 24.400 mt seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan Ocak-Ağustos döneminde DMZ’nin nihai mamul üretimi yıllık %54,6 düşüşle 33.800 mt seviyesinde yer alırken metalürjik kok üretimi de yıllık %2 düşerek 194.000 mt seviyesine geriledi.


Etiketler: Metalürjik Kok Hammaddeler Ukrayna BDT Çelik Üretimi 

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