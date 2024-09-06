Ukraynalı DMZ’nin nihai mamul üretimi Ocak-Ağustos döneminde %54,6 düştü

Ukrayna merkezli DCH Group’un bağlı kuruluşu uzun mamul ve ray üreticisi Dnipro Metallurgical Plant (DMZ), bu yılın Ağustos ayı ve Ocak-Ağustos dönemine ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.
Söz konusu ayda şirket, kütük teslimat tarihlerinin değişmesi sebebiyle nihai mamul üretimi gerçekleştirmezken metalürjik kok üretimi aylık %6,7 ve yıllık %5,4 düşüşle 24.400 mt seviyesinde kaydedildi.
Öte yandan Ocak-Ağustos döneminde DMZ’nin nihai mamul üretimi yıllık %54,6 düşüşle 33.800 mt seviyesinde yer alırken metalürjik kok üretimi de yıllık %2 düşerek 194.000 mt seviyesine geriledi.