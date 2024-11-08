Ukraynalı DMZ’nin nihai mamul üretimi Ocak-Ekim döneminde %61,2 düştü

Ukrayna merkezli DCH Group’un bağlı kuruluşu uzun mamul ve ray üreticisi Dnipro Metallurgical Plant (DMZ), bu yılın Ekim ayı ve Ocak-Ekim dönemine ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.
Söz konusu ayda şirket, nihai mamul üretimi yapmadığı için müşterilerine önceki dönemlerde ürettiği 21.000 mt nihai mamulün sevkiyatını gerçekleştirirken, metalürjik kok üretimi aylık %1,9 artışla ve yıllık %7,5 düşüşle 24.500 mt seviyesinde kaydedildi.
Öte yandan Ocak-Ekim döneminde DMZ’nin nihai mamul üretimi yıllık %61,2 düşüşle 35.800 mt seviyesinde yer alırken, metalürjik kok üretimi de yıllık %1,2 düşerek 242.600 mt seviyesine geriledi.