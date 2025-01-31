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Ukraynalı Zaporizhkoks iki kok bataryasında iyileştirme çalışmalarını tamamladı

Cuma, 31 Ocak 2025 14:18:56 (GMT+3)   |   İstanbul

Ukraynalı başlıca çelik üreticisi Metinvest’in bağlı kuruluşu olan kok üreticisi Zaporizhkoks, 5 ve 6 No’lu kok bataryalarındaki iyileştirme çalışmalarına tamamladığını duyurdu. 5 milyon UAH (119.654$) yatırım gerektiren çalışmalar 9 ay sürdü.

Üretici, yaptığı açıklamada iki kok bataryasının kullandığı üç kok ejektörünün kok teslimatının güvenilirliğini sağlamak amacıyla değiştirildiğini ve yenilendiğini ifade etti. Bu amaçla kok bataryasına merdiven ve kok ejektörü servis platformu gibi çelik yapılar kuruldu.

Bu ejektörler çok zor koşullarda çalıştırıldıkları için her beş yılda bir yenilenmeleri gerekiyor.

SteelOrbis’in daha önce belirttiği üzere, Zaporizhkoks geçtiğimiz yılın Haziran ayında 2 No’lu kok bataryasını onarmıştı.


Etiketler: Metalürjik Kok Hammaddeler Ukrayna BDT Çelik Üretimi Metinvest 

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