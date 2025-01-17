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Ukraynalı DMZ’nin nihai mamul üretimi 2024 yılında %59,4 düştü

Cuma, 17 Ocak 2025 14:33:35 (GMT+3)   |   İstanbul

Ukrayna merkezli DCH Group’un bağlı kuruluşu uzun mamul ve ray üreticisi Dnipro Metallurgical Plant (DMZ), Aralık ayına ve 2024 yılının tamamına ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu ayda şirket, nihai mamul üretimi gerçekleştirmezken, metalürjik kok üretimi aylık %2 ve yıllık %3,8 düşüşle 23.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan 2024 yılında DMZ’nin nihai mamul üretimi yıllık %59,4 düşüşle 42.900 mt seviyesinde yer alırken, metalürjik kok üretimi de yıllık %1,2 düşerek 298.100 mt seviyesine geriledi.


Etiketler: Metalürjik Kok Hammaddeler Ukrayna BDT Çelik Üretimi 

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