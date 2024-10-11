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Ukraynalı DMZ’nin nihai mamul üretimi Ocak-Eylül döneminde %56,9 azaldı

Cuma, 11 Ekim 2024 14:05:24 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukrayna merkezli DCH Group’un bağlı kuruluşu uzun mamul ve ray üreticisi Dnipro Metallurgical Plant (DMZ), bu yılın Eylül ayı ve Ocak-Eylül dönemine ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu ayda şirket, haddehanesinin üst üste iki ay kapalı kalmasının ardından 2023 yılının Eylül ayında kaydedilen 8.600 mt’a kıyasla 19.800 mt nihai mamul üretimi gerçekleştirirken metalürjik kok üretimi aylık %1,2 düşüşle ve yıllık %15,3 artışla 24.100 mt seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan Ocak-Eylül döneminde DMZ’nin nihai mamul üretimi yıllık %56,9 düşüşle 35.800 mt seviyesinde yer alırken metalürjik kok üretimi de yıllık %0,4 düşerek 218.100 mt seviyesine geriledi.


Etiketler: Metalürjik Kok Ukrayna BDT Çelik Üretimi 

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