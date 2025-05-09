Dnipro Metallurgical Plant’in nihai mamul üretimi Ocak-Nisan döneminde %52,4 düştü

Ukrayna merkezli DCH Group’un bağlı kuruluşu uzun mamul ve ray üreticisi Dnipro Metallurgical Plant (DMZ), bu yılın Nisan ayına ve Ocak-Nisan dönemine ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Mart ayında hiç nihai mamul üretimi gerçekleştirmeyen şirketin nihai mamul üretimi söz konusu ayda yıllık %62 düşüşle 4.100 mt seviyesinde yer alırken, metalürjik kok üretimi de aylık %16 ve yıllık %34,8 düşüşle 15.700 mt seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan yılın ilk dört ayında DMZ’nin nihai mamul üretimi yıllık %52,4 düşüşle 11.200 mt seviyesinde yer alırken, metalürjik kok üretimi de yıllık %24,8 düşerek 70.600 mt seviyesine geriledi.