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Dnipro Metallurgical Plant’in nihai mamul üretimi Ocak-Şubat döneminde %9,2 arttı

Cuma, 07 Mart 2025 14:24:04 (GMT+3)   |   İstanbul

Ukrayna merkezli DCH Group’un bağlı kuruluşu uzun mamul ve ray üreticisi Dnipro Metallurgical Plant (DMZ), bu yılın Şubat ayına ve Ocak-Şubat dönemine ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu ayda şirketin nihai mamul üretimi aylık %1.255 ve yıllık %29,4 artışla 6.600 mt seviyesine çıkarken, metalürjik kok üretimi de aylık %8,5 ve yıllık %23,7 düşüşle 17.300 mt seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan yılın ilk iki ayında DMZ’nin nihai mamul üretimi yıllık %9,2 artışla 7.100 mt seviyesinde yer alırken, metalürjik kok üretimi de yıllık %20,2 düşerek 36.200 mt seviyesine geriledi.


Etiketler: Metalürjik Kok Ukrayna BDT Çelik Üretimi 

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