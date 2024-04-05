﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Ukraynalı DMZ’nin nihai mamul üretimi Mart ayında düştü

Cuma, 05 Nisan 2024 11:54:13 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Yerel basında çıkan haberlere göre Ukrayna merkezli DCH Group’un bağlı kuruluşu uzun mamul ve ray üreticisi Dnipro Metallurgical Plant (DMZ), bu yılın Mart ayına ve ilk çeyreğine ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu ayda DMZ’nin nihai mamul üretimi aylık %17,9 artışla ve yıllık %41,3 düşüşle 6.200 mt seviyesinde yer alırken metalürjik kok üretimi bir önceki aya kıyasla %7,8 ve yıllık %52,3 artarak 24.400 mt seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan Ocak-Mart döneminde nihai mamul üretimi yıllık %61 düşüşle 11.500 mt olurken metalürjik kok üretimi yıllık %52,4 artarak 69.800 mt seviyesine yükseldi.


Etiketler: Metalürjik Kok Ukrayna BDT Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de yerel kok fiyatları talep baskısı sebebiyle daha da geriledi

29 Mar | Hurda ve Hammadde

CISA: Çin’de koklaşabilir taş kömürü alım maliyeti Ocak-Şubat döneminde %9,86 düştü

28 Mar | Çelik Haberler

Çin’de yerel kok fiyatları yine geriledi, düşüş haftaya son bulabilir

22 Mar | Hurda ve Hammadde

Enerji altyapısına yönelik saldırılarla ArcelorMittal Kryvyi Rih’in pik demir üretimi azaldı

21 Mar | Çelik Haberler

Çin’de kok ihracatı Ocak-Şubat döneminde %20,5 yükseldi

20 Mar | Çelik Haberler

Çin’de yerel kok fiyatları gevşedi, daha fazla düşüş bekleniyor

15 Mar | Hurda ve Hammadde

Ukraynalı DMZ’nin nihai mamul üretimi Şubat ayında azaldı

12 Mar | Çelik Haberler

Çin’de yerel koklaşabilir taş kömürü fiyatları düşerken kok ihracat fiyatları da gevşedi

08 Mar | Hurda ve Hammadde

Çin’de yerel kok fiyatlarındaki düşüş sürüyor

01 Mar | Hurda ve Hammadde

CISA: Çin’de koklaşabilir taş kömürü alım maliyeti Ocak ayında %11,21 düştü

29 Şub | Çelik Haberler