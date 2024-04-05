Ukraynalı DMZ’nin nihai mamul üretimi Mart ayında düştü

Cuma, 05 Nisan 2024 11:54:13 (GMT+3) | İstanbul

Yerel basında çıkan haberlere göre Ukrayna merkezli DCH Group’un bağlı kuruluşu uzun mamul ve ray üreticisi Dnipro Metallurgical Plant (DMZ), bu yılın Mart ayına ve ilk çeyreğine ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu ayda DMZ’nin nihai mamul üretimi aylık %17,9 artışla ve yıllık %41,3 düşüşle 6.200 mt seviyesinde yer alırken metalürjik kok üretimi bir önceki aya kıyasla %7,8 ve yıllık %52,3 artarak 24.400 mt seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan Ocak-Mart döneminde nihai mamul üretimi yıllık %61 düşüşle 11.500 mt olurken metalürjik kok üretimi yıllık %52,4 artarak 69.800 mt seviyesine yükseldi.