Ukraynalı DMZ’nin çelik üretimi Şubat ayında büyük artış gösterdi

Salı, 09 Mart 2021 16:37:34 (GMT+3) | İstanbul

DCH Group’un bünyesinde bulunan Ukrayna merkezli kütük, uzun mamul ve ray üreticisi Dnipro Metallurgical Plant (DMZ), bu yılın Şubat ayında bir önceki aya kıyasla 4,3 kat artarak 24.100 mt ham çelik üretti. Öte yandan, şirketin nihai mamul üretimi aylık %71,6 artışla 18.700 mt seviyesinde yer aldı. Şubat ayında şirket aylık %12,1 düşüşle 24.100 mt pik demir üretirken, DMZ’nin kok üretimi aylık %10 düşüşle 37.400 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Şubat döneminde, DMZ 49.800 mt pik demir, 29.700 mt ham çelik ve 19.600 mt nihai mamul üretti. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, şirketin üretimi geçtiğimiz yılın aynı döneminde askıya alınmıştı.