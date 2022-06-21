Ukraynalı Centravis ürünlerini Almanya ve Polonya limanlarından sevk ediyor

Salı, 21 Haziran 2022 11:15:40 (GMT+3) | İstanbul

Ukrayna merkezli paslanmaz dikişsiz boru üreticisi Centravis operasyonlarının mevcut durumu hakkında bilgi verdi. Şirket savaş nedeniyle nihai mamullerini müşterilerine ulaştırmanın güvenli yollarını bulmaya çalıştığından ürünlerini sevk etmek için Almanya (Hamburg, Bramerhaven) ve Polonya (Gdansk, Gdynia) limanlarını kullanıyor. Avrupa’da teslimat kamyonlarla gerçekleştiriliyor.

Şirket üretim operasyonlarının normal seyrinde devam ettiğini belirtti. Centravis’in sipariş almaya devam ettiği ve Ağustos-Kasım ayları için sipariş aldığı anlaşılıyor.