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Ukraynalı çelik üreticileri, hurda ihracat kısıtlamasının uzatılmasını ve sıkılaştırılmasını destekliyor

Salı, 23 Şubat 2021 16:51:10 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukrayna merkezli çelik üreticileri, hurda ihracatına yönelik mevcut kısıtlamanın uzatılması ve hatta sıkılaştırılmasından yana olduklarını belirterek, bunun sektörde istenmeyen işsizliğin önlenmesine yardımcı olacağını ve tesisleri hammadde arzı açısından nispeten destekleyeceğini ifade etti.

Metalürji sektörü temsilcileri, yerel pazarda artan arz açığını önlemek için Ukrayna’dan ihraç edilen hurdaya uygulanan mevcut 58€/mt ihracat vergisinin beş yıl daha uzatılmasını desteklediklerini söyledi. Kısıtlamaya rağmen yerel hurda arzı üreticiler için yeterli olmadığından, temsilciler ticari önleminin sıkılaştırılmasını destekliyor, hatta yetkililerin hurda ihracatını tamamen yasaklayabileceğini düşünüyor.

Bu görüşler, yetkililerin 19 Şubat Cuma günü ülkedeki metalürji işletmelerinin işleyişi ve hurda tedariki üzerine gerçekleştirdiği toplantıda dile getirildi. Ancak konuyla ilgili nihai resmi karar henüz alınmadı.


Etiketler: Ukrayna  hammaddeler  hurda  BDT  |  benzer haberler »


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