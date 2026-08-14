Ukrayna hurda sektörü hurda ihracatının serbest bırakılmasını talep ediyor

Ukrayna İkincil Metaller Birliği (UAVtormet), Ukrayna hükümetine demirli metal atık ve hurda ihracatını yasaklayan kota uygulamasının kaldırılması çağrısında bulunarak kısıtlamanın uygulamaya konulduğu dönemden bu yana yerel hurda piyasasında koşulların önemli ölçüde değiştiğini belirtti.

SteelOrbis'in daha önceden de bildirdiği üzere Ukrayna hükümeti, bu yılın Ocak ayında hurda ihracatına yönelik kısıtlamaların 2026 sonuna kadar uzatılmasını onaylamış, ihracat kotasını sıfıra indirerek sevkiyatları fiilen yasaklamıştı. UAVtormet, söz konusu önlemin başlangıçta sıkıyönetim döneminde yerel çelik üreticilerine yeterli hurda arzı sağlamak amacıyla uygulamaya konulduğunu ifade etti.

Ukraynalı çelik üreticileri hurda alımlarını azalttı

UAVtormet'in piyasa oyuncularından edindiği bilgilere göre Ukraynalı çelik üreticileri hurda alımlarını önemli ölçüde azaltırken, Interpipe Dniprovtormet ve Metinvest Resource dahil bazı şirketler hurda alımlarını tamamen durdurdu.

Birlik, kısa vadede yerel hurda talebinde önemli bir toparlanmaya işaret eden net bir gösterge bulunmadığını ve bu nedenle Ukrayna piyasasında kalıcı hurda arz fazlası oluştuğunu vurguladı.

Hurda toplama sektörü olumsuz etkileniyor

UAVtormet, ihracat kotasının sıfırlanmasının başlangıçtaki amacına artık hizmet etmediğine ve bunun yerine hurda stoklarının birikmesine yol açtığına dikkat çekti. Mevcut kısıtlama nedeniyle hurda toplama şirketlerinin mali durumunun kötüleştiğini, toplama tonajlarının azaldığını, üretim sahalarının kapandığını ve istihdam kayıpları yaşandığını aktardı. Mevcut durumun vergi gelirleri ve ülkeye döviz girişinin azalmasına yol açtığını da kaydeden birlik, kısıtlamaların uzun süre devam etmesinin Ukrayna hurda toplama sektörünün üretim kapasitesine zarar verebileceği uyarısında da bulundu.

Son olarak birlik, mevcut hurda toplama altyapısının zarar görmesinin, ekonomi ve yerel çelik üretimi toparlandığında Ukraynalı çelik üreticileri açısından arz sorunlarına yol açabileceğinin altını çizdi. Bu doğrultuda Ukrayna Bakanlar Kurulundan ilgili kararı değiştirerek 7204 kodu kapsamındaki demirli metal atık ve hurda ihracatına uygulanan kısıtlamanın kaldırmasını talep etti.