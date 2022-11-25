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Ukraynalı AMKR Rusya’nın füze saldırılarının ardından üretimini durdurdu

Cuma, 25 Kasım 2022 14:31:21 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukrayna’nın başlıca çelik üreticilerinden ArcelorMittal Kryviy Rih (AMKR) tarafından yapılan açıklamada Rusya’nın ülkenin altyapısına yönelik füze saldırıları sonucu ülke genelinde meydana gelen elektrik kesintilerinin ardından enerji tedarikinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle tesislerinin çoğunda üretime ara vermek zorunda kaldığını duyurdu.

Açıklamada, “Mevcut enerji kaynakları üretim kapasitesinin %20’si için dahi yeterli değil. ArcelorMittal Kryvyi Rih olarak, izabe ve haddeleme faaliyetlerimize geçici bir süreliğine ara verdik,” ifadeleri kullanıldı. Şirket, ülkenin enerji altyapısı yenilenir yenilenmez faaliyetlerine kaldığı yerden devam edeceğini de ekledi. Dün itibarıyla konutlara enerji tedarikinin yeniden sağlanmaya başladığı ancak enerji sistemlerinin düzgün çalışmadığı söyleniyor.

Şirketin an itibarıyla sadece 5 ve 6 No’lu kok bataryaları faaliyet gösteriyor. 3 ve 4 No’lu kok bataryalarında ve 6 No’lu yüksek fırınında ise ısının muhafaza edildiği belirtiliyor. Ayrıca şirketin demir cevheri maden ocaklarına enerji verilemiyor.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, AMKR Ukrayna’daki tüm limanlara erişimin kesilmesinden ve demir yolu nakliye masraflarının çok yüksek olmasından kaynaklı ciddi lojistik sıkıntılar nedeniyle dört yüksek fırınından yalnızca birinde üretim yapabiliyordu. Rusya’nın Ekim ayının başından bu yana ülkenin kritik önem taşıyan altyapısına yönelik devam eden saldırıları enerji sistemlerinin %40’ında veya tamamında ciddi bir hasara neden oldu.


Etiketler: Ukrayna BDT ArcelorMittal Kryvyi Rih 

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