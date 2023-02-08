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Ukraynalı AMKR kapasite kullanım oranını %50’ye çıkaracak

Çarşamba, 08 Şubat 2023 15:11:11 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukrayna’nın başlıca çelik üreticilerinden ArcelorMittal Kryvyi Rih (AMKR) CEO’su Mauro Longobardo tarafından yapılan açıklamada kapasite kullanım oranının enerji tedarikinin normale dönmesine bağlı olarak bu yılın ilk yarısında mevcut %25’ten %50’ye çıkarılacağını duyurdu. Üretici şu an dört yüksek fırınından yalnızca birinde üretim yapıyor olsa da enerji tedarikinin toparlanmasıyla bir diğer yüksek fırın daha yeniden devreye alınacak. Hükümetin aldığı son karar doğrultusunda AMKR’nin enerji ithalatına başladığı da öğrenildi.

Longobardo, ülkedeki başlıca limanların tamamına erişimin kesilmesi ve demir yolu nakliye maliyetlerinin çok yüksek olduğunu göz önünde bulundurarak kapasite kullanım oranının %50’nin üzerine çıkarılmasının pek mümkün olmadığını ifade etti. Ayrıca enerji ithalatının da maliyetleri artırdığı eklendi.

2022 yılında AMKR’nin ham çelik üretimi yıllık %76,3 düşüşle 1,2 milyon mt, pik demir üretimi ise yıllık %71 düşüşle 1,6 milyon mt seviyelerinde yer aldı.


Etiketler: Pik Demir Ham Çelik Hammaddeler Ukrayna BDT Çelik Üretimi ArcelorMittal Kryvyi Rih 

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