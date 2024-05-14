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ArcelorMittal Kryvyi Rih modernizasyon çalışmaları sayesinde Nisan ayında üretimini artırdı

Salı, 14 Mayıs 2024 14:28:01 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Lüksemburg merkezli üreticisi ArcelorMittal’in Ukraynalı bağlı kuruluşu ArcelorMittal Kryvyi Rih (AMKR), bu yılın Nisan ayına ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu ayda şirketin pik demir üretimi aylık %28,3 ve yıllık %12 artışla 177.000 mt seviyesinde yer alırken ham çelik üretimi aylık %31,5 ve yıllık %89,5 artarak 163.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Nisan ayında AMKR’nin nihai mamul üretimi aylık %31 ve yıllık %94,9 artışla 152.000 mt seviyesine çıkarken konsantre demir cevheri üretimi ise aylık %14,3 ve yıllık %112 artarak 744.000 mt seviyesinde yer aldı. Öte yandan şirketin söz konusu aydaki kok üretimi aylık %4,8 ve yıllık %15,8 artışla 88.000 mt seviyesine çıktı.

AMKR, Rusya’nın enerji altyapısına yönelik saldırıları ve buna bağlı olarak enerji temininde yaşanan sıkıntılara rağmen Nisan ayında üretimini artırmaya devam ettiğini belirtti. SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere şirket, Nisan başında 6 No’lu yüksek fırınını onardığını ve 3 ile 4 No’lu kok bataryalarını yeniden devreye aldığını duyurmuştu. Bu gelişmelerin de AMKR’nin çelik ve nihai mamul üretimini artırmasına yardımcı olduğu ifade edildi.


Etiketler: Ham Çelik Pik Demir Hammaddeler Ukrayna BDT Çelik Üretimi ArcelorMittal Kryvyi Rih 

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