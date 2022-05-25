Ukraynalı AMKR ihracat lojistiği yöntemini ve satış rotasını değiştirdi, kömür arzındaki sorunlar üstünde çalışıyor

Çarşamba, 25 Mayıs 2022 17:28:06 (GMT+3) | İstanbul

Ukrayna’nın çelik dahil olmak üzere endüstriyel sektörleri 24 Şubat’ta Rusya tarafından başlatılan savaş nedeniyle ciddi bir baskı ve tehdit altında olmaya devam ediyor. Ukrayna’daki başlıca iki çelik üreticisi holdingden biri olan ArcelorMittal Kryviy Rih (AMKR) üretim ile ihracatını yeniden yapılandırma üstünde çalışıyor ve hammadde tedariki ile lojistik sorunlarını çözmek için uğraşıyor. Şirketin CEO’su Mauro Longobardo, Forbes Ukraine ile yaptığı röportajda bazı detaylar paylaştı.

AMKR madencilik faaliyetlerinin %100’ünü ve çelik üretiminin de %50’sini güvenceye almaya çalışırken, konsantre cevherdeki arz fazlası yüksek fırınlar yeniden başlatılana kadar ihraç edilecek. Şirket Haziran ayında 200.000 mt çelik ve 450.000 konsantre cevher ihraç etmeyi planlıyor, bu da tesisin kapasitesinin yaklaşık %70’ini oluşturuyor. Ülkedeki durum normale döndüğünde, AMKR yarı mamul ve nihai mamul özelinde üretim yapmaya devam edecek. Şirketin CEO’su, “Kısa vadeli bir çalışma planı yapıyoruz. Ülkedeki durum sık bir şekilde değişiyor, dolayısıyla esnek ve dinamik olmak önemli,” şeklinde konuştu.

AMKR Mısır, Türkiye, İsrail, Orta Doğu, Afrika ve Asya’daki çoğu düzenli müşterisiyle çalışmak adına ülkedeki limanlara erişim sağlayamadığı için ihracat rotalarını da değiştirdi. İhracat için en yüksek ihtimal, ithalat kısıtlamalarının bir yıllığına kaldırıldığı ve sevkiyatların başta Polonya’da olmak üzere mevcut tren yolu sayesinde daha kolay olduğu AB pazarı olarak görülüyor. Şirketin CEO’su, “Uluslararası alıcılar haberleri izliyor ve siparişlerini zamanında teslim alıp alamayacaklarından emin değil. Bu nedenle doğrudan satış yapmak yerine, ürünlerimizi öncelikle Polonya gibi daha güvenli yerlere göndermek zorunda kalıyoruz. Sonrasında ise alımlar buradan yapılıyor,” ifadelerini kullandı. Başka bir sorun ise, tren rayı genişliğinin Polonya’da farklı olması nedeniyle kargoların yeniden yüklenmesinin gerekmesi. AB’nin yanı sıra ABD, Kanada ve İngiltere de olası ihracat pazarları olarak değerlendiriliyor.

Sınırlı kömür arzına sahip olan AMKR şu anda dört yüksek fırınından yalnızca bir tanesini çalıştırıyor. Şirket önceden ayda 300.000 mt kömür alıyordu ve Kazakistan başlıca tedarik noktalarından biriydi. Ancak şu anda şirketin ürün tedarik etmek için alternatif kaynaklar araması ve tren aracılığıyla yaptığı sevkiyatlarını organize etmesi gerekiyor. Şirketin kısa vadeli hedefi, çelik üretim kapasitesini %30’dan %50’ye çıkaracak olan 8 No’lu yüksek fırını yeniden faaliyete sokmaya yetecek kadar kömür stoku biriktirmek. AMKR Odessa limanını kısmen de olsa kullanamadığı sürece 9 No’lu yüksek fırınını yeniden faaliyete sokmayı şimdilik düşünmüyor.