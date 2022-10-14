﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ArcelorMittal Kryvyi Rih 1 ve 2 No’lu kok bataryalarını devreden çıkarma çalışmalarına başladı

Cuma, 14 Ekim 2022 12:16:19 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukraynalı çelik üreticisi ArcelorMittal Kryvi Rih (AMKR), 12 Ekim tarihi itibarıyla günlük 3.000 mt üretim kapasiteli en eski kok bataryalarından olan 1 ve 2 No’lu bataryalarını devreden çıkarma çalışmalarına başladığını duyurdu.

AMKR söz konusu kararın bölgedeki çevre koşullarının iyileştirilmesi amacıyla alındığını belirtti. Böylelikle şirketin bünyesindeki kok bataryalarının sayısı altıdan dörde düşecek ve bu dört bataryadan yalnızca 5 ve 6 No’lu bataryalar şimdilik faaliyet göstermeye devam edecek. 1 ve 2 No’lu bataryaların devre dışı bırakılmasıyla birlikte hava kirletici salımının %37 azalması bekleniyor. AMKR konuya ilişkin, “AMKR olarak, ülkemizin ve Ukrayna iş dünyasının geçtiği zorluğu zamanlara rağmen eski teknolojileri kademeli olarak kullanımdan kaldırıyor, üretim kapasitelerimizi yeniliyoruz,” ifadelerini kullandı.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, şirket 5 ve 6 No’lu kok bataryalarının inşasına 2013 yılında başlamış ve söz konusu bataryaları 2018 yılında devreye almıştı.


Etiketler: Ukrayna BDT Çelik Üretimi ArcelorMittal Kryvyi Rih 

Benzer Haber ve Analizler

ArcelorMittal Kryvyi Rih olumsuz piyasa koşulları nedeniyle tesisini kapatmayı planlıyor

05 Eyl | Çelik Haberler

Ukraynalı AMKR konvertörünü ve sürekli döküm ünitesinden birini yeniden devreye aldı

15 Haz | Çelik Haberler

Ukraynalı AMKR ihracat lojistiği yöntemini ve satış rotasını değiştirdi, kömür arzındaki sorunlar üstünde çalışıyor

25 May | Çelik Haberler

ArcelorMittal Kryvyi Rih bu ay konsantre demir cevheri ihracatına yoğunlaşacak

10 May | Çelik Haberler

ArcelorMittal Kryvyi Rih bir aylık aranın ardından 6 No’lu yüksek fırınını devreye aldı

12 Nis | Çelik Haberler

ArcelorMittal Kryviy Rih Nisan ayında 6 No’lu yüksek fırınında üretime başlayabilir

31 Mar | Çelik Haberler

ArcelorMittal Kryvyi Rih Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle çelik üretimini durdurdu

04 Mar | Çelik Haberler

ArcelorMittal Kryvyi Rih yüksek fırınını kapattı, kömür tedariki için Ukraynalı demir yolu şirketiyle anlaştı

02 Mar | Çelik Haberler

Ukraynalı AMKR’nin pik demir üretimi Ocak-Ekim döneminde arttı

16 Kas | Çelik Haberler

Ukraynalı AMKR’nin pik demir üretimi Ocak-Ağustos döneminde %11,3 arttı

20 Eyl | Çelik Haberler