ArcelorMittal Kryvyi Rih 1 ve 2 No’lu kok bataryalarını devreden çıkarma çalışmalarına başladı

Cuma, 14 Ekim 2022 12:16:19 (GMT+3) | İstanbul

Ukraynalı çelik üreticisi ArcelorMittal Kryvi Rih (AMKR), 12 Ekim tarihi itibarıyla günlük 3.000 mt üretim kapasiteli en eski kok bataryalarından olan 1 ve 2 No’lu bataryalarını devreden çıkarma çalışmalarına başladığını duyurdu.

AMKR söz konusu kararın bölgedeki çevre koşullarının iyileştirilmesi amacıyla alındığını belirtti. Böylelikle şirketin bünyesindeki kok bataryalarının sayısı altıdan dörde düşecek ve bu dört bataryadan yalnızca 5 ve 6 No’lu bataryalar şimdilik faaliyet göstermeye devam edecek. 1 ve 2 No’lu bataryaların devre dışı bırakılmasıyla birlikte hava kirletici salımının %37 azalması bekleniyor. AMKR konuya ilişkin, “AMKR olarak, ülkemizin ve Ukrayna iş dünyasının geçtiği zorluğu zamanlara rağmen eski teknolojileri kademeli olarak kullanımdan kaldırıyor, üretim kapasitelerimizi yeniliyoruz,” ifadelerini kullandı.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, şirket 5 ve 6 No’lu kok bataryalarının inşasına 2013 yılında başlamış ve söz konusu bataryaları 2018 yılında devreye almıştı.