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Ukraynalı ArcelorMittal Kryvyi Rih Nisan’da ikinci yüksek fırınını devreye almayı planlıyor

Salı, 12 Mart 2024 14:08:47 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Yerel basında çıkan haberlere göre Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal’in Ukrayna merkezli bağlı kuruluşu ArcelorMittal Kryvyi Rih’in CEO’su Mauro Longobardo, şirketin Nisan ayında ikinci bir yüksek fırını devreye almayı ve kapasite kullanımını %50’ye çıkarmayı planladığını belirtti. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Rusya’nın süregelen saldırıları ve buna bağlı sıkıntılar nedeniyle şirket 2023 yılında çelik üretim kapasitesinin %25-30’unu, madencilik biriminin kapasitesinin ise %40’ını kullanabildi.

Buna ek olarak Karadeniz limanlarının açıldığını bildiren Longobardo, ArcelorMittal Kryvyi Rih’in riskler nedeniyle şu anda iki kat navlun ödemesine rağmen Avrupa’ya satışlarını güçlendirmeyi umduğunu ifade etti.


Etiketler: Ukrayna BDT Ticaret Çelik Üretimi ArcelorMittal Kryvyi Rih 

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