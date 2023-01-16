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Ukrayna merkezli Interpipe’ın boru üretimi Ocak-Eylül döneminde düştü

Pazartesi, 16 Ocak 2023 12:07:19 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukrayna merkezli çelik boru ve demir yolu tekerleği üreticisi Interpipe geçtiğimiz yılın Ocak-Eylül dönemine ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, geçtiğimiz yılın ilk dokuz ayında Interpipe’ın ham çelik üretimi yıllık %36,3 düşüşle 463.000 mt olurken, boru üretimi yıllık %30,2 düşüşle 309.000 mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde şirketin demir yolu ürünleri üretimi yıllık %49,6 düşüşle 64.000 mt seviyesinde yer aldı.

2022 yılının üçüncü çeyreğinde ise Interpipe’ın ham çelik üretimi çeyreklik bazda %43,9 artışla 177.000 mt olurken, boru üretimi bir önceki çeyreğe kıyasla %4,5 düşüşle 105.000 mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Boru Borular Ukrayna BDT Çelik Üretimi Interpipe 

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