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Ukrayna merkezli Interpipe BAE’ye ilk hat borusu teslimatını gerçekleştirdi

Cuma, 11 Aralık 2020 17:46:21 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukrayna merkezli boru ve demir yolu tekerleği üreticisi Interpipe, şirketler arasındaki uzun vadeli sözleşme kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Abu Dhabi National Oil Company’ye (ADNOC) ilk hat borusu teslimatını gerçekleştirdiğini açıkladı.

Şirketin açıklamasına göre, sevkiyatlar, BAE’de yüksek hidrojen sülfür içerikli petrolün taşınmasında kullanılacak 26.000 mt üründen oluşuyor. Yüksek mukavemet özelliklerine sahip borular, API Spec 5 L kaliteden daha sert ve ADNOC’un verdiği ayrıntılara uygun olarak üretildi. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, şirket daha önce bu özelliklere sahip boru üretmemişti.

Interpipe’ın Finans Müdürü Denis Morozov, “Interpipe, bu sözleşmeyi imzalamak ve ADNOC gibi bir petrol devine yüksek teknolojili ürünlerin teslimatını gerçekleştirmek için karmaşık görüşme sürecini, denetimleri, ön yeterlilikleri ve ihaleye katılım sürecini başarıyla tamamladı,” dedi. Sözleşme, şirketin birinci kalite boru ürünlerinin satışlarındaki payını artırma stratejisinin bir parçası. Interpipe ayrıca Orta Doğu’ya birinci kalite dişli boru tedariki yapmayı planlıyor.


Etiketler: BDT  Ukrayna  borular  boru  |  benzer haberler »


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