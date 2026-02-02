Ukrayna Türkiye çıkışlı kaynaklı boruya antidamping soruşturması başlattı

Ukrayna Uluslararası Ticaret Komisyonu (ICIT), 29 Ocak’ta Ukrayna Resmi Gazetesi’nde yayımlanan kararla Türkiye çıkışlı kaynaklı, galvanizli olmayan çelik boru ithalatına yönelik yeni bir antidamping soruşturması başlattığını açıkladı.

Soruşturma yerel çelik üreticileri Ilyich Steel, Zaporizhstal, DMZ Kominmet ve Trubostal’ın başvurusu üzerine açıldı. Başvuruda söz konusu ürünlerin 2021 yılı ile 2025 yılının dördüncü çeyreği arasında dampingli fiyatlardan ithal edildiği ileri sürüldü. Üreticiler bu dönemde ithalat hacminin yerel tüketime kıyasla %348, yerel üretime kıyasla ise %692 oranında arttığını belirtti.

Soruşturma kapsamındaki ürünler 7306 30 49 90, 7306 30 77 90, 7306 30 80 90, 7306 30 12 00, 7306 61 92 00 ve 7306 61 99 00 kodları altında bulunuyor.

Bununla birlikte Ukrayna Ekonomi, Çevre ve Tarım Bakanı Oleksiy Sobolev Belarus ve Moldova’dan ithal çelik çubuğa yönelik antidamping vergilerinin de beş yıl daha uzatılacağını bildirdi.