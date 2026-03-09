 |  Giriş 
Ukrayna Türkiye’den ithal kaynaklı boruya antidamping soruşturması başlattı

Pazartesi, 09 Mart 2026 15:02:14 (GMT+3)   |   İstanbul

Ukrayna Uluslararası Ticaret Kurulu, Türkiye’den ithal kaynaklı çelik borulara yönelik antidamping soruşturması başlattığını açıkladı.

Soruşturma için başvuru yapan Mariupol Metallurgical Plant, DMZ Kominmet, Trubostal Pipe Plant, Metinvest-SMC ve Zaporizhstal gibi önde gelen Ukraynalı çelik ve boru üreticileri, Türkiye çıkışlı kaynaklı boruların Ukrayna pazarında yerel üreticilerin benzer ürünlerine kıyasla üretim maliyetlerinin altında fiyatlarla satıldığını ve 2021 ile 2025’in birinci çeyreği arasındaki soruşturma döneminde söz konusu ürünlerin ithalatının %400’ün üzerinde arttığını ileri sürdü. Düşük fiyatlı ithalattaki bu artışın, üretim tonajında, yerel satışlarda ve kapasite kullanım oranlarında düşüş gibi yerel üreticilere ciddi zarar verdiği iddia ediliyor.

Söz konusu ürün ithalatının dampingli olup olmadığı ve yerel sektöre zarar verip vermediğinin inceleneceği soruşturma sonucunda gerekli görülürse antidamping vergileri gibi koruma önlemleri uygulanabilir.

Soruşturmaya tabi ürünler 7306 30 49 90, 7306 30 77 90, 7306 30 80 90, 7306 30 12 00, 7306 61 92 00 ve 7306 61 99 00 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Boru Borular Ukrayna BDT Kota ve Vergiler 

