Interpipe AB'nin Ukrayna’ya ayırdığı dikişsiz boru kotasını revize etmesini istedi

Ukraynalı çelik boru ve demir yolu ürünleri üreticisi Interpipe, istatistiksel bir hata nedeniyle AB'nin yeni çelik ticaret mekanizması kapsamında Ukrayna'ya tahsis ettiği yıllık dikişsiz boru kotasının olması gereken seviyeden en az %30 daha düşük belirlendiğini öne sürdü.

AB'nin yeni çelik ticaret önlemi kapsamında Ukrayna'ya dokuz ürün kategorisinde toplam 1.049.960 mt yıllık kota tonajı tahsis edildi.

Dikişsiz boru kategorisinde ise Ukrayna'ya yıllık 80.670 mt kota ayrıldı. Bu tonajın hatalı istatistiksel verilere dayandığını savunan Interpipe, 2022-2024 referans döneminde Ukrayna'nın AB'ye yaptığı ihracatın önemli bir bölümünün kota hesaplamasında kullanılan verilere tam olarak yansıtılmadığını belirtti. Şirket, doğru veriler kullanılmış olsaydı Ukrayna'ya ayrılan dikişsiz boru kotasının en az %30 daha yüksek olacağını ifade etti.

Şirket, Ukrayna’ya tanınan ayrıcalıklı uygulamanın da tam olarak yansıtılmadığını savunuyor

Interpipe, istatistiksel hatanın yanı sıra uygulama yönetmeliğinin Avrupa Parlamentosu tarafından 19 Mayıs 2026 tarihinde kabul edilen düzenlemede Ukrayna için öngörülen ayrıcalıkları tam olarak yansıtmadığını ileri sürdü.

Şirkete göre Ukrayna, en çok kayrılan ülke kotalarının hesaplanmasında piyasa dışı üretim kapasitesi fazlasına sahip olduğu belgelenmiş ülkeler de dahil olmak üzere büyük küresel çelik ihracatçılarıyla aynı şekilde değerlendirildi.

Interpipe ayrıca Ukrayna'nın, düzenlemede öngörülen farklılaştırılmış uygulama yerine AB ile serbest ticaret anlaşması bulunan diğer ülkelerle aynı metodolojiye tabi tutulduğunu savundu.

CEO kotanın düzeltilmesi çağrısında bulundu

Interpipe CEO'su Luca Zanotti, mevcut AB çelik kotalarını savaşın devam ettiği ve cephe hattına yakın bölgelerde faaliyet göstermeyi sürdüren Ukrayna çelik sektörü açısından ciddi bir gerileme olarak nitelendirdi. AB'nin yeni çelik koruma çerçevesinin amacının küresel piyasa dışı çelik kapasitesi fazlasını ele almak olduğunu vurgulayan Zanotti, Ukrayna'nın bu sorunun bir parçası olmadığını ifade etti.

Avrupa Komisyonundan Ukrayna'nın dikişsiz boru kotasında kullanılan verileri 2026'nın üçüncü çeyreği sonuna kadar düzeltmesini talep Zanotti, bunun söz konusu hatanın giderilmesi için tek adil çözüm olduğunu söyledi.

Avrupa Komisyonu ise Interpipe'ın istatistiksel hesaplamalara ilişkin iddiaları ve kota revizyonu talebi hakkında henüz açıklama yapmadı.