Ukrayna, Ferrexpo’nun madencilik varlıklarını kamulaştırabilir

Ukrayna Devlet Soruşturma Bürosu, Adalet Bakanlığı ile birlikte İsviçre merkezli madenci Ferrexpo’nun Ukrayna’daki bağlı kuruluşu Ferrexpo Poltava Mining’in (FPM) kamulaştırılması için yolsuzlukla mücadele yüksek mahkemesine başvuruda bulunmaya hazırlandığını duyurdu.
Başvuru kapsamında FPM’ye ait 541 gayrimenkulün, 49 yıllığına kiralanan 172 arsanın ve 2.382 adet tren vagonunun kamulaştırılması önerildi. Ayrıca şirketin kayıtlı sermayesinin %49,5’ine denk gelen haklarının Ukrayna devletine devredilebileceği bildirildi.
SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere FPM’e yasa dışı madencilik suçlamasıyla kamu davası açılmıştı.