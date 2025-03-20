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Ferrexpo 2024’te net satış gelirlerinin artmasına rağmen zarar kaydetti

Perşembe, 20 Mart 2025 11:38:43 (GMT+3)   |   İstanbul

İsviçre merkezli olan ve Ukrayna'da demir cevheri varlıkları bulunan madenci Ferrexpo 2024 yılına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde Ferrexpo bir önceki yıl kaydedilen 85 milyon $ net kâra zarara kıyasla yalnızca 50 milyon $ net zarar elde etti. Şirketin varlıklarının değerinin 72 milyon $ düşmesi şirketin yine net zarar kaydetmesinde etkili oldu. Şirketin satış gelirleri, satış tonajının artmasına bağlı olarak yıllık %30,1 artışla 933 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Şirketin satış hacmi yıllık %63,6 artışla 6,83 milyon mt seviyesinde yer alırken, AVFÖK’ü ise yıllık bazda %30,3 düşerek 69 milyon $ oldu.

2024 yılında şirketin toplam pelet üretimi yıllık %57,9 artışla 6,07 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Ferrexpo’nun Genel Müdürü Lucio Genovese, “Savaşın sürdüğü bir yılı daha geride bıraktı. Çalışanlarımızın bu süre boyunca kararlı duruşlarını devam ettirmeleri sayesinde 2022 yılının Şubat ayında başlayan savaş dönemindeki en iyi üretim ve satış sonuçlarımızı elde ettik. Bu kadar büyük bir toparlanma sağladığımız için çok mutluyum,” ifadelerini kullandı.


Etiketler: Pelet Ukrayna BDT Madencilik Mali Sonuçlar Üretim Ferrexpo 

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