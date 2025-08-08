Ferrexpo 2025’in ilk yarısında 196 milyon $ net zarar kaydetti

İsviçre merkezli olan ve Ukrayna'da demir cevheri varlıkları bulunan madenci Ferrexpo bu yılın ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı. Söz konusu dönemde Ferrexpo geçtiğimiz yılın ilk yarısında kaydedilen 55 milyon $ net kâra kıyasla 196 milyon $ net zarar bildirdi. Şirketin satış gelirleri, fiyatların ve satış tonajlarının azalmasına bağlı olarak yıllık bazda %17,5 düşüşle 452,6 milyon $ seviyesine geriledi. Şirketin satış hacmi yıllık %1,1 düşüşle 3,81 milyon mt seviyesinde yer alırken, AVFÖK’ü ise üretim maliyetlerinin artması sonuçlara yansıdığı için yıllık bazda %95,9 düşerek 4 milyon $ oldu. İlk yarıda şirketin toplam pelet üretimi yıllık %34,2 düşüşle 2,17 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ferroxpo, 2025’in ikinci yarısında zorluk yaşamaya devam edeceğini ve KDV iadeleri ödenmediği sürece üretimi daha düşük seviyelerde sürdürmek zorunda kalacağını ifade etti.

