Ferrexpo’nun toplam pelet üretimi üçüncü çeyrekte düşüş gösterdi

Ukrayna’da demir cevheri varlıkları bulunan İsviçre merkezli madenci Ferrexpo, bu yılın üçüncü çeyreği ve ilk dokuz ayına ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin toplam pelet üretimi çeyreklik bazda %14,4 düşüşle 1,27 milyon mt seviyesinde yer aldı. Doğrudan indirgenmiş (DR) pelet üretimi bir önceki çeyreğe kıyasla %0,5 artışla 163.523 mt ve yüksek kalite pelet üretimi çeyreklik bazda %14,5 düşüşle 944.279 mt seviyelerinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde Ferrexpo’nun toplam pelet üretimi yıllık %41,9 artışla 4,57 milyon mt seviyesine çıkarken DR pelet üretimi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla değişmeyerek 326.168 mt ve yüksek kalite pelet üretimi yıllık %17,5 artarak 3,78 milyon mt seviyelerinde yer aldı.

Şirketin Geçici Yönetim Kurulu Başkanı Lucio Genovese, “Üçüncü çeyrek, çalışma ortamı ve makroekonomik ortam anlamında zorlu geçti. Kullandığımız elektriğin %80’ini batıdaki komşu ülkelerden ithal etme zorunluluğu sürüyor ve yüksek elektrik fiyatları maliyetlerimizi olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bu durum, navlundaki artış ve ilave savaş sigortası primleri ile daha da kötüleşti. Marjlarımız üzerindeki baskıyı hafifletmek amacıyla coğrafi anlamda yakın müşterilere yüksek kalite demir cevheri ürünlerinin satışlarına odaklandık. Ayrıca MENA bölgesinde müşteri portföyümüzü genişlettik ve yüksek fiyatlı DR pelet satışlarını artırdık,” açıklamalarını yaptı.