 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Ferrexpo’nun...

Ferrexpo’nun toplam pelet üretimi üçüncü çeyrekte düşüş gösterdi

Salı, 08 Ekim 2024 13:54:02 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukrayna’da demir cevheri varlıkları bulunan İsviçre merkezli madenci Ferrexpo, bu yılın üçüncü çeyreği ve ilk dokuz ayına ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin toplam pelet üretimi çeyreklik bazda %14,4 düşüşle 1,27 milyon mt seviyesinde yer aldı. Doğrudan indirgenmiş (DR) pelet üretimi bir önceki çeyreğe kıyasla %0,5 artışla 163.523 mt ve yüksek kalite pelet üretimi çeyreklik bazda %14,5 düşüşle 944.279 mt seviyelerinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde Ferrexpo’nun toplam pelet üretimi yıllık %41,9 artışla 4,57 milyon mt seviyesine çıkarken DR pelet üretimi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla değişmeyerek 326.168 mt ve yüksek kalite pelet üretimi yıllık %17,5 artarak 3,78 milyon mt seviyelerinde yer aldı.

Şirketin Geçici Yönetim Kurulu Başkanı Lucio Genovese, “Üçüncü çeyrek, çalışma ortamı ve makroekonomik ortam anlamında zorlu geçti. Kullandığımız elektriğin %80’ini batıdaki komşu ülkelerden ithal etme zorunluluğu sürüyor ve yüksek elektrik fiyatları maliyetlerimizi olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bu durum, navlundaki artış ve ilave savaş sigortası primleri ile daha da kötüleşti. Marjlarımız üzerindeki baskıyı hafifletmek amacıyla coğrafi anlamda yakın müşterilere yüksek kalite demir cevheri ürünlerinin satışlarına odaklandık. Ayrıca MENA bölgesinde müşteri portföyümüzü genişlettik ve yüksek fiyatlı DR pelet satışlarını artırdık,” açıklamalarını yaptı.


Etiketler: Pelet Hammaddeler Ukrayna BDT Madencilik Üretim Ferrexpo 

Benzer Haber ve Analizler

Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Nisan-Eylül döneminde %1 azaldı

09 Eki | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları Çin’deki tatil sonrası düştü

09 Eki | Hurda ve Hammadde

Hindistan çıkışlı pelet fiyatları birkaç yüksek tonajlı bağlantıyla arttı

04 Eki | Hurda ve Hammadde

İsveçli Stegra yeşil çelik üretimi için peletleme tesisi kurmayı planlıyor

01 Eki | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları bir kez daha arttı

01 Eki | Hurda ve Hammadde

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatlarındaki artış sürüyor

30 Eyl | Hurda ve Hammadde

Hindistan çıkışlı pelet fiyatları Çin’den yapılan alımlarla birlikte büyük toparlanma gösterdi

27 Eyl | Hurda ve Hammadde

Metso Outotec Çinli Ruifeng’e demir cevheri peletleme hattı tedarik edecek

25 Eyl | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları sertçe yükseldi

25 Eyl | Hurda ve Hammadde

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları düştü

24 Eyl | Hurda ve Hammadde





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis