Ferrexpo’nun satış gelirleri tonajın yükselmesiyle artış gösterdi

Özellikle Ukrayna demir cevheri varlıklarıyla ilgilenen İsviçre merkezli demir cevheri madencisi Ferrexpo bu yılın ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde Ferrexpo’nun net kârı, geçtiğimiz yılın ilk yarısında kaydedilen 27 milyon $ net kâra kıyasla 55 milyon $ oldu. Şirketin satış gelirleri, fiyatlar aynı döneme kıyasla daha düşük olsa da satış tonajları yükseldiği için yıllık bazda %30,6 artışla 549 milyon $ seviyesine yükseldi. Şirketin satış hacmi yıllık %84,6 artışla 3,8 milyon mt seviyesinde yer alırken, AVFÖK’ü ise yıllık bazda %23,4 artarak 79 milyon $ oldu.

İlk yarıda şirketin toplam pelet üretimi, bir deniz koridorunun açılmasıyla birlikte Karadeniz kıyılarındaki limanların kullanımı yeniden mümkün olduğu için %67,6 artışla 3,29 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Açıklamaya göre, şirket, demir cevheri fiyatlarının düştüğü ve maliyetlerin baskı altında olduğu bir ortamda deniz yoluyla yapılan ihracatın güvenli kalması koşuluyla 2024’ün ikinci yarısında ulaştığı normal üretim seviyelerine devam etmeyi bekliyor.