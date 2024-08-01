 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Ferrexpo’nun...

Ferrexpo’nun satış gelirleri tonajın yükselmesiyle artış gösterdi

Perşembe, 01 Ağustos 2024 10:29:05 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Özellikle Ukrayna demir cevheri varlıklarıyla ilgilenen İsviçre merkezli demir cevheri madencisi Ferrexpo bu yılın ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde Ferrexpo’nun net kârı, geçtiğimiz yılın ilk yarısında kaydedilen 27 milyon $ net kâra kıyasla 55 milyon $ oldu. Şirketin satış gelirleri, fiyatlar aynı döneme kıyasla daha düşük olsa da satış tonajları yükseldiği için yıllık bazda %30,6 artışla 549 milyon $ seviyesine yükseldi. Şirketin satış hacmi yıllık %84,6 artışla 3,8 milyon mt seviyesinde yer alırken, AVFÖK’ü ise yıllık bazda %23,4 artarak 79 milyon $ oldu.

İlk yarıda şirketin toplam pelet üretimi, bir deniz koridorunun açılmasıyla birlikte Karadeniz kıyılarındaki limanların kullanımı yeniden mümkün olduğu için %67,6 artışla 3,29 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Açıklamaya göre, şirket, demir cevheri fiyatlarının düştüğü ve maliyetlerin baskı altında olduğu bir ortamda deniz yoluyla yapılan ihracatın güvenli kalması koşuluyla 2024’ün ikinci yarısında ulaştığı normal üretim seviyelerine devam etmeyi bekliyor.


Etiketler: Pelet Ukrayna BDT Madencilik Mali Sonuçlar Ferrexpo 

Benzer Haber ve Analizler

Hindistan çıkışlı pelet fiyatları cansız piyasa nedeniyle yatay

02 Ağu | Hurda ve Hammadde

Samarco 3 No’lu pelet tesisini Eylül ya da Ekim’de devreye almayı planlıyor

02 Ağu | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları nispeten yatay

01 Ağu | Hurda ve Hammadde

Hint GPIL pelet ve cevher zenginleştirme tesislerinin kapasitesini artıracak

29 Tem | Çelik Haberler

Hindistan çıkışlı pelet fiyatları son üç ayın en düşük seviyesinde, satışlar durgun

26 Tem | Hurda ve Hammadde

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları gevşedi

25 Tem | Hurda ve Hammadde

Meksika’da pelet üretimi tarihin en büyük düşüşünü kaydetti

23 Tem | Çelik Haberler

Moritanya demir cevheri üretimini ikiye katlamayı ve yeşil çelik yatırımlarını artırmayı planlıyor

19 Tem | Çelik Haberler

Hindistan çıkışlı pelet fiyatları Çinli alıcıların beklemeye geçmesiyle geriledi

19 Tem | Hurda ve Hammadde

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları düşüş kaydetti

19 Tem | Hurda ve Hammadde





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis